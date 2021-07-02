Manisa'da iki ayrı orman yangını
Manisa'nın Demirci ve Soma ilçelerinde orman yangınları çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangınlar kontrol altına alındı.
Demirci'ye bağlı İcikler Mahallesi Karapınar mevkii yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına bir söndürme uçağı, 3 helikopter, 10 arazözün yanı sıra Manisa ve Demirci'den yönlendirilen itfaiye ekipleriyle müdahale edildi.
Yangın, ekiplerin yaklaşık 4 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yerleşim yerlerini tehdit etmeyen yangında orman arazisinin yanında bulunan 60 dönüme yakın ekili tarım arazisi zarar gördü.
Soma'da da ormanlık alanda yangın
Soma'ya bağlı Çerkez Sultaniye Mahallesi civarında da ormanlık alanda yangın çıktı.
Yangına bir helikopter ve 4 arazözle müdahale edildi.
Yangının kontrol alındığı, soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Yangınların çıkış nedeni ile zarar gören alanın tespitiyle ilgili inceleme sürüyor.
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