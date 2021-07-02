Haber Giriş: 2 Temmuz 2021 Cuma 16:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
SOLOTÜRK'ten gösteri uçuşu
[Fotoğraf: MSB]
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı SOLOTÜRK ekibinin Yalova semalarındaki gösteri uçuşu büyük beğeni topladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Hava Kuvvetleri'ne bağlı SOLOTÜRK ekibinin gösteri uçuşunun görüntülerini paylaştı.
Yalova Hava Meydan Komutanlığı tatbikî eğitim kampında havada gösteri yapan SOLOTÜRK'ün görüntüleri beğeni topladı.
Hava Kuvvetlerimizin @soloturk Gösteri Ekibi, Yalova Hava Meydan Komutanlığı tatbikî eğitim kampında, Harbiyelilerin "Havacılık ve Uçuş Motivasyonunu Artırıcı Faaliyetler” kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/qx7S1y3GBV— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 2, 2021
Harbiyelilerin "Havacılık ve Uçuş Motivasyonunu Artırıcı Faaliyetler” kapsamında gerçekleştirdiği gösteri uçuşu görüntülerin uçağın içinden anlar yer aldı.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı
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