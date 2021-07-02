Koronavirüs tedbirleri kapsamında otobüslerde yüzde 50 yolcu kısıtlaması gibi kurallar uygulanıyordu. Yasakların kalkmasıyla yüzde 50 koltuk sınırlaması kalktı.

Yolcular, yan koltuk sınırlamasının kalkmasıyla bilet fiyatlarının düşmediğini, fiyatlarda artış yaşandığını belirtirken, Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Birol Özcan fiyat artışının olmadığını söyledi.

Bazı yolculardan bilet fiyatlarına tepki

Bursa'ya giden Mahmut Mumcu, "1 Temmuz itibariyle yasaklar kalktı. Normalleşmeye hızla devam ediyoruz. Ancak otobüs bilet fiyatları olduğu yerde duruyor. Otobüsler normal seyrine geçmesine rağmen fiyatlar hala yüksek. Biz fiyatların düşmesini bekliyorduk" dedi.

180 liraya Hatay'a gitmek için bilet aldığını belirten Bülent Kışlıoğlu ise "Otobüsler de ikili koltukta tekli oturma sistemi kalkmasına rağmen ben yine de tekli koltuk tercih ettim. Hala risk olduğunu düşünüyorum. Bilet fiyatları ise hala aynı hatta gün geçtikçe artıyor diyebilirim" sözleriyle bilet fiyatlarına tepki gösterdi.

Fiyatların düşmesi bekleniyor

Tekli koltuk tercih ettiğini söyleyen Pakize Yücel, "Normalleşme öncesi bilet fiyatları zaten yüksekti ancak bugün itibariyle neden bilet fiyatları düşmedi. Risk bizim için devam ediyor. Aile bile olsak tekli koltuk tercih ettik. Fiyatların düşmesini beklerken arttığını gördük. Trakya'ya gidiyorum 2 saatlik yere kişi başı 100 lira para veriyoruz" dedi.

Bilet fiyatlarında artış olmasından dert yanan Mehmet Duman ise "Tek koltuk tercih ediyorum. Ancak bilet fiyatları gün geçtikçe artıyor. Şu an 120 liraya Bolu'ya bilet aldım. Ancak biletçi bayramda 200 lira olacağını söylüyor" açıklamasını yaptı.

"Vatandaşlarımız tek koltuklu otobüsleri tercih edebilir"

Otobüs firmalarının yüzde yüz kapasite ile çalışmaktan memnun olduğunu söyleyen Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Birol Özcan, "1 Temmuz itibariyle otobüsler yüzde yüz kapasite sistemine geçti. Sürecin bu şeklide olmasından firmalarımız oldukça memnun. Bizim çoğu firmamızda 2+1 koltuklar var. Vatandaşlarımız tek koltuklu otobüsleri tercih edebilir. Ya da yolcu daha da rahat etmek isterse iki bilet alabilir" diye konuştu.

"Bayramda fiyatlar değişmeyecek"

Vatandaşların belirttiği gibi bir fiyat artışının olmadığı söyleyen Özcan, "Biz kafamıza göre zam yapamayız. Herhangi bir firma kafasına göre fiyat belirlerse o firmaya ceza kesilir. Bizim uyguladığımız fiyatlar bakanlık tarafından belirleniyor. Özellikle şu an bayram geliyor. Bugün fiyatlar ne ise bayramda da bilet fiyatları o olacak. Ancak bakanlık tarafından belirtilen fiyat ile İstanbul'daki bir firma, başka bir şehirdeki firma ile anlaşılsa en az eksi yüzde 30 fiyatına satabilir. 15 Temmuz Şehitler Otogarı'ndan üç gün önce bin 200 otobüs çıktı. Dün ise otogardan bin 300 otobüs çıkış yaptı. İki hafta sonra bayram ile birlikte bin 1700 otobüsü bulur diye düşünüyoruz" dedi.