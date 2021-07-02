Havalar ısındı, kene ısırığı şikayeti ile hastaneye başvuranlar da arttı.

Kene ısırığı sonucu oluşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakaları ise, yanlış ya da geç müdahale sebebiyle can almaya devam ediyor. Bu yıl kene ısırığı sonrası 16 kişi hayatını kaybetti.

Sivas'ta 9 kişi hayatını kaybetti

Vakaların en sık görüldüğü yerlerden biri Sivas. Kentte bir kişi daha hayatını kaybetti.

Böylelikle Sivas'ta bu yıl kene ısırığı sonrası hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi. 156 kişinin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Vakalar arttı

Yozgat ve Tokat da vakaların en çok görüldüğü iller arasında yer alıyor.

Yozgat ve Tokat'ta vakalardaki artış sürüyor. Son 2 ayda 224 kişi hastaneye başvurdu. 7 kişi hayatını kaybetti, 28 kişininse tedavisi sürüyor.

Kenelere en çok rastlanan tarla ve bahçelerde alınacak tedbirlerle korunmak mümkün.

Keneden nasıl korunur?

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Zafer Parlak, kene tehlikesine karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.

"Açık renkli kıyafetler giymelerini öneriyoruz çünkü bu durumda keneyi rahatlıkla fark edebilirler. Onun dışında pantolonlarının paçalarının içerisine koymalarında fayda var. Özellikle otlak uzun otların olduğu mera alanlar bu açıdan risk. Kene uçan br canlı değil ama rüzgar akımıyla uzun otlarla birlikte insana tutunabiliyor"

Yanlış müdahale can alıyor

Artan can kayıplarının en önemli nedenlerinden biri panikle yapılan yanlış müdahaleler. Vücuttaki kenenin mutlaka uzman biri tarafından çıkarılması gerekiyor.