Sağlık Bakanlığı ve TCDD iş birliğiyle Yenikapı Marmaray İstasyonu'nda oluşturulan merkezde, randevu almadan COVID-19 aşı uygulamasına başlandı.

İstasyonda yapılan anonsta, COVID-19 aşı uygulama merkezi açıldığı ve vatandaşların da aşı olabilecekleri belirtildi.

İstasyon içerisinde oluşturulan odada aşı kayıt işleminin ardından vatandaşların aşıları yapıldı.