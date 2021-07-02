Haber Giriş: 2 Temmuz 2021 Cuma 12:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fırında skandal görüntü: Ekmek hamuruyla oynadılar
[Fotoğraf: DHA]
Van'ın Erciş ilçesinde fırında işçiler ekmek hamuruyla top gibi oynadı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından işletme hem para cezasına çaptırıldı hem de eksiklikler nedeniyle kapatıldı.
Van'ın Erciş ilçesinden skandal görüntüler geldi. Hamur bezesine ayağıyla vurdu, yere düşen bezeyi oradan oraya savurdu.
Görüntülere tepki yağdı
Ekmek fırınında çalışan iki personel hijyen kurallarını hiçe sayarak, hamur bezesiyle oynadı, ardından aynı hamurla ekmek yaptı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere tepki yağdı.
Fırında kaydedilen görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı. Zabıta ekipleri ile Tarım ve Orman il müdürlüğü ekipleri, işletmede inceleme yaptı.
İşletmeye para cezası
Fırın, hijyen kurallarına uyulmaması ve resmi evraklardaki eksiklikler nedeniyle kapatıldı.
İşletmeye 31 bin 787 lira ceza verildi. Görüntülerin Ramazan ayında kaydedildiği öğrenildi.
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