Van'ın Erciş ilçesinden skandal görüntüler geldi. Hamur bezesine ayağıyla vurdu, yere düşen bezeyi oradan oraya savurdu.

Görüntülere tepki yağdı

Ekmek fırınında çalışan iki personel hijyen kurallarını hiçe sayarak, hamur bezesiyle oynadı, ardından aynı hamurla ekmek yaptı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere tepki yağdı.

Fırında kaydedilen görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı. Zabıta ekipleri ile Tarım ve Orman il müdürlüğü ekipleri, işletmede inceleme yaptı.

İşletmeye para cezası

Fırın, hijyen kurallarına uyulmaması ve resmi evraklardaki eksiklikler nedeniyle kapatıldı.

İşletmeye 31 bin 787 lira ceza verildi. Görüntülerin Ramazan ayında kaydedildiği öğrenildi.