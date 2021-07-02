Olay dün sabah saatlerinde Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi.

Anne, pusete koyduğu bebeğiyle yola inmek istedi. Kemeri bağlanmayan bebek, yola düştü. Bebeğin düştüğünü görmeyen anne hem bebek arabasıyla üzerinden geçti. Kendisi de bebeğin üstüne basınca düştüğünü fark etti.

[Fotoğraf: DHA]

Bebeği yerden kaldıran kadın, onu hastaneye götürdü. Yaşanan bu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Korkulan olmadı, minik bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.