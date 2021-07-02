Haber Giriş: 2 Temmuz 2021 Cuma 12:26Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bebeğini pusetten düşürdü, üstüne bastı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da bebeğinin pusetten düştüğünü fark etmeyen anne, çocuğunun üstüne bastı. Sonra panikle bebeğini yerden kaldırıp kucakladı. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay dün sabah saatlerinde Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi.
Anne, pusete koyduğu bebeğiyle yola inmek istedi. Kemeri bağlanmayan bebek, yola düştü. Bebeğin düştüğünü görmeyen anne hem bebek arabasıyla üzerinden geçti. Kendisi de bebeğin üstüne basınca düştüğünü fark etti.
[Fotoğraf: DHA]
Bebeği yerden kaldıran kadın, onu hastaneye götürdü. Yaşanan bu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Korkulan olmadı, minik bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: İstanbul
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