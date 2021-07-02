Türkiye hava yolu ağını yeni projelerle genişletmek için adımlarını hızlandırıyor.

Mersin'in Tarsus içesinde yapımı süren Çukurova Havalimanı'nda altyapı çalışmaları tamamlanmak üzere.

Kozuva Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Kozuva yapımı devam eden hala havalimanının inşaatıyla ilgili açıklamalar yaptı.

"Pandemiye rağmen kesintisiz bir şekilde çalışmaya devam ettik, ediyoruz. Çukurova Havalimanı OSB, sanayi, deniz, liman, turizm ve tarım gibi bütün sektörlerde hizmet etmeye devam edecek"

Ulaşım yatırımları hız kesmiyor

2017'de başlayan altyapı inşaatının yüzde 95'i tamamlandı. İnşaatın yıl sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor.

Proje kapsamında 3 bin 500 metre uzunluğunda pist ile aynı uzunlukta paralel taksi yolu yapılıyor. Özel uçak apronunun da inşa edileceği havalimanında, kargo terminal apronu da hataya geçirilecek.

Ocak 2021’de yer teslimi yapılacak, projenin ilk iki etabı da 2022 yılında hizmete açılacak.

8 milyon yolcuya hizmet verecek

Proje tamamlandığında hedeflenen yolcu sayısı yıllık 8 milyon.

Sinan Kozuva, “Havalimanımız birinci etapta 8 milyon yolcuya hizmet edecek sonraki etapta da 12 milyon yolcuya hizmet edebilecek kapasiteye ulaşacak. Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşi sayın Emine Erdoğan hanımefendinin de desteklediği istihdamda kadın çalışan sayısının artırılması projesine de canı gönülden destek olacağız” açıklamasını yaptı.

Çukurova Havalimanı’nın demir yolu bağlantısı içinde kısa sürede çalışmalar başlayacak.

Mersin, Adana, Osmaniye ve Gaziantep hızlı tren hattı ile yapılacak bağlantı sayesinde proje raylı sisteme entegre olacak.

Haber: Ramazan Düzgün