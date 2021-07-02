Haber Giriş: 2 Temmuz 2021 Cuma 09:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da FETÖ operasyonu: 60 gözaltı kararı
[Fotoğraf: AA]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 60 "gizli sorumlu" şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğünün FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik çalışmaları sonucu örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki "gizli hizmetler" yapılanmasında "gizli sorumlu" oldukları tespit edilen 60 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında, 30'u çeşitli kamu kurumlarından ihraç edilmiş 60 şüphelinin, Ankara merkezli 34 ilde eş zamanlı gözaltına alınmalarına karar verildi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince devam ediliyor.
Etiketler: FETÖ Son Dakika Terör Örgütü Terörle Mücadele
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