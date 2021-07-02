Haber Giriş: 2 Temmuz 2021 Cuma 06:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türk kara sularına itilen 26 sığınmacı kurtarıldı
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 26 sığınmacı kurtarıldı.
Çeşme açıklarında iki can salında bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot yönlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen can sallarındaki 26 kişi kurtarıldı.
Söz konusu sığınmacılar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: İzmir Düzensiz Göçmenler
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