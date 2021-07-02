Çeşme açıklarında iki can salında bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen can sallarındaki 26 kişi kurtarıldı.

Söz konusu sığınmacılar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.