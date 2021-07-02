CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Çanakkale Assos'ta katıldığı lokanta açılışının fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba, Muharrem Erkek ve Seyit Torun da o karelerdeydi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan açılışa tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından tesisin kaçak olduğunu yazdı. "Utanmadınız da bu cesaret ne?" diye sordu.

Halk Tv'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun kardeşi İbrahim Özdemir, geçen yıl Çanakkale Ayvacık'a bağlı Sazlı Köyü sınırlarındaki denize sıfır mesire yerini Orman Bölge Müdürlüğü'nden kiraladı.

Bina yeniden mühürlendi

783 metrekarelik alandaki eski yapıyı yıkan Özdemir, 322 metrekarelik yeni lokanta binası yaptırdı. Denizi de taşla doldurarak iskele kurdu.

Çanakkale Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile İl Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, 27 Mayıs'ta kaçak yapıyla ilgili tutanak tuttu. Bina mühürlendi.

İddiaya göre İbrahim Özdemir mührü sökerek inşaatı tamamladı ve CHP'li vekillerin katılımı ile tesisi açtı.

Tesisin yıkılmasına karar verildi

İşletme, İl Özel İdare Müdürlüğü ekiplerince yeniden mühürlendi. Savcılığa da mühür fekkinden ve kıyı kanununa muhalefetten suç duyurusunda bulunuldu.

Adli sürecin yanında Valilik de idari bir soruşturma başlattı. Gerçekleştirilen İl Encümeni Toplantısı'nda yapının durumu ele alındı.

İmar Kanunu gereğince kaçak olduğu belirtilen plaj tesisinin yıkılması, ayrıca 62 bin lira para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Karar sonrası Bülent Turan'dan yeni bir açıklama geldi. Turan, "CHP'lilerin açılışını yaptığı kaçak yapı için bugün CHP'li encümenler yıkım kararı aldı. Teşekkürler bazı CHP'liler." ifadesini kullandı.