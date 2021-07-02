Ihlamurkuyu Mahallesi Yeşildere Caddesi’de seyir halinde olan tır, bugün açılışı yapılan bir marketin astığı bayraklara takıldı.

Bayrakların bağlı olduğu elektrik tellerini germesi nedeniyle caddede bulunan 2 elektrik direği devrilirken, bazı direkler de zarar gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve AYEDAŞ ekipleri sevk edildi.

Polis ve itfaiye vatandaşları uzaklaştırırken, AYEDAŞ ekipleri caddedeki elektrik akımını kesti.

Tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Gece boyunca yapılacak çalışmalarla elektrik hattının yeniden çekileceği öğrenildi.