Haber Giriş: 1 Temmuz 2021 Perşembe 23:26Son Güncelleme: Kaynak: AA-DHA
Küçükçekmece Gölü'nde ölü balık ve yengeçler sahile vurdu
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Küçükçekmece Gölü'nde henüz belirlenemeyen nedenle ölen yüzlerce balık ve yengeç kıyıya vurdu.
Kanarya Mahallesi'nde gölün kıyısında görülen ölü balık ve yengeçler, vatandaşları da tedirgin etti.
Göldeki kirlilik ve kötü koku da göl kıyısında oturan vatandaşları rahatsız ediyor.
[Fotoğraf: İHA]
Ailesiyle göl kenarında piknik yapan Derya Çayırbaşı, birkaç gündür balık ve yengeç ölümleriyle karşılaştıklarını belirterek, yetkililerden gerekli önlemleri almasını istedi.
[Fotoğraf: DHA]
Aynı yere sürekli geldiklerini anlatan Çayırbaşı, son günlerde gölün kenarında kötü kokudan dolayı oturamadıklarını, daha önce böyle bir durumla karşılaşmadıklarını söyledi.
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