Kanarya Mahallesi'nde gölün kıyısında görülen ölü balık ve yengeçler, vatandaşları da tedirgin etti.

Göldeki kirlilik ve kötü koku da göl kıyısında oturan vatandaşları rahatsız ediyor.

[Fotoğraf: İHA]

Ailesiyle göl kenarında piknik yapan Derya Çayırbaşı, birkaç gündür balık ve yengeç ölümleriyle karşılaştıklarını belirterek, yetkililerden gerekli önlemleri almasını istedi.

[Fotoğraf: DHA]

Aynı yere sürekli geldiklerini anlatan Çayırbaşı, son günlerde gölün kenarında kötü kokudan dolayı oturamadıklarını, daha önce böyle bir durumla karşılaşmadıklarını söyledi.