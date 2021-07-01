Sıraya girdiler, aşılarını oldular, diplomalarından önce aşı karnelerini aldılar.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) aşı farkındalığını artırmak için aşılama kampanyası başlattı, 13 gün sürecek mezuniyet töreni boyunca isteyenler burada aşı olabilecek.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Mezuniyet töreninde aşı

AYBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, "Önce sağlık diyoruz onun için ilk mezuniyetimizi tıp ile başlattık. Bu aşı merkezi burada hizmet versin istiyoruz. Tıp fakültemizin hocalarının yardımı ile ve sağlık bilimleri fakültemizdeki hemşire hocalarımızın yardımı ile böyle bir merkez oluşturduk" dedi.

Mezuniyet törenine katılmak için gelen ziyaretçiler koronavirüs aşılama alanları ile karşılaştı.

Hem ilk defa aşılanacaklar hem de ikinci doz aşılarını olacaklar sırada yerlerini aldı.

[Fotoğraf: AA]

293 doktor, diplomalarını aldı

AYBÜ Hemşiresi Neslihan Şahin, yoğun bir gün geçirdiklerini, aşılama kampanyasına güzel bir katkı sağlandığını söyledi.

Mezuniyet töreninin ilk gününde, 293 doktor diplomalarını aldı.

[Fotoğraf: TRT Haber]