Diplomalarından önce aşı karnelerini aldılar
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2021 mezuniyet törenleri Tıp fakültesi ile başladı. Mesleğe ilk adımı atan doktorlar mezuniyet törenlerinde koronavirüse karşı aşının önemine dikkat çekti. Mezuniyet alanında aşılama merkezi kuruldu.
Sıraya girdiler, aşılarını oldular, diplomalarından önce aşı karnelerini aldılar.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) aşı farkındalığını artırmak için aşılama kampanyası başlattı, 13 gün sürecek mezuniyet töreni boyunca isteyenler burada aşı olabilecek.
Mezuniyet töreninde aşı
AYBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, "Önce sağlık diyoruz onun için ilk mezuniyetimizi tıp ile başlattık. Bu aşı merkezi burada hizmet versin istiyoruz. Tıp fakültemizin hocalarının yardımı ile ve sağlık bilimleri fakültemizdeki hemşire hocalarımızın yardımı ile böyle bir merkez oluşturduk" dedi.
Mezuniyet törenine katılmak için gelen ziyaretçiler koronavirüs aşılama alanları ile karşılaştı.
Hem ilk defa aşılanacaklar hem de ikinci doz aşılarını olacaklar sırada yerlerini aldı.
293 doktor, diplomalarını aldı
AYBÜ Hemşiresi Neslihan Şahin, yoğun bir gün geçirdiklerini, aşılama kampanyasına güzel bir katkı sağlandığını söyledi.
Mezuniyet töreninin ilk gününde, 293 doktor diplomalarını aldı.