Haber Giriş: 1 Temmuz 2021 Perşembe 21:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Aracın yakıt deposuna gizlenen uyuşturucuyu "Thor" buldu
Van'da bir araçta yapılan aramada 68 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Güvenlik güçleri, zehir tacirlerine geçit vermiyor.
Van'ın Tuşba ilçesinde bir otomobile operasyon düzenlendi.
Narkotik köpeği "Thor" ile araç didik didik arandı.
Aracın yakıt deposuna gizlenmiş 68 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Uyuşturucu Van Narkotik
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