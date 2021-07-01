Muğla, Türkiye'nin en fazla yağış alan illerindendi. Son dönemde ise kentte kuraklık alarm verdi. Önemli su kaynaklarında ciddi oranda düşüş görüldü.

Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'ndeki "Kadın Azmağı" ırmağı, debisindeki düşüş nedeniyle geçici olarak girişlere kapatıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Yüzde 98 oranında bir yağış azalması söz konusu. Yağışlardaki azalma karasal su kaynaklarındaki azalmayı beraberinde getiriyor, Azmak'ta bu bölgelerin başında" dedi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

"Kirlilik sebebiyle ender bitki türleri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya"

Azmak'ın kapatılmasının bir diğer nedeni de ırmağa bırakılan atık ve çöpler...

Ula Belediye Başkanı Özay Türkler, insanların nehre verdikleri kirlilik sebebiyle ender bitki türlerinin tamamen yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirterek, "İçinde mangal yakanları gördük, sigara izmariti atanları gördük, şişeler atıldığını gördük. Hatta geçen hafta 1 tona yakın çöp topladık Kadın Azmağı'ndan" dedi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Tatilcilere "tabela" ile uyarı

Irmağın etrafı halatlarla kapatıldı, uyarı tabelaları yerleştirildi, tabelalarda ise yasağın gerekçeleri anlatıldı.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), 22 Nisan Dünya Günü'nde sosyal medya hesabından Azmak Nehri'nin videosunu 'güzelliğini yaşayın' ifadelerini kullanarak paylaşmıştı.

Haber: Bahar Toprak