Haber Giriş: 1 Temmuz 2021 Perşembe 19:05Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İzmir'de ormanlık alanda yangın
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'in Bergama ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
Saat 18.00 sıralarında Bergama'nın kırsal Mistaklar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıktı.
Bölgeden yükselen dumanı gören çevredekiler, durumu orman ekiplerine haber verdi.
[Fotoğraf: DHA]
İhbar üzerine bölgeye 8 arazöz ve 2 yangın söndürme helikopteri sevk edildi.
Havadan ve karadan yapılan müdahaleler sürüyor.
Etiketler: Orman Yangını Orman
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