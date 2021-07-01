Haber Giriş: 1 Temmuz 2021 Perşembe 18:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ambarlı Gürpınar açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Ambarlı Gürpınar açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 3 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını açıkladı.
İstanbul Ambarlı Gürpınar açıklarında bir tekne, makine arızası nedeniyle sürüklendi.
İçinde 3 kişinin de bulunduğu tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü botunun yardımıyla kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:
"Ambarlı Gürpınar açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan tekne, KEGM-6 botumuzca yedeklenerek West Marina’ya emniyetle çekildi."
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