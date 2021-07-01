Antalya'da 1 Temmuz Kabotaj ve Denizcilik Bayramı dolayısıyla deniz dibi temizliği yapıldı.

Günün erken saatlerinde dalgıçlar, Erenkuş Falez Plajı’nın bulunduğu koya gitti.

Deniz polisinin de eşlik ettiği dalgıçlar, karada tüplerinin basınçlarını ölçtü, hortumları kontrol etti ve hazırlıklarını tamamlayarak kendilerini Akdeniz'in sularına bıraktı.

[Fotoğraf: AA]

Yaklaşık bir saat süren dalış sonunda, dalgıçlar deniz dibinden şişe, ahşap kapı ve ambalaj atıkları çıkardı.