Haber Giriş: 1 Temmuz 2021 Perşembe 17:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Deniz dibi temizliği yapıldı, çıkanlar şaşırttı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da mavi bayraklı Erenkuş Falez Plajı'nda yapılan deniz dibi temizliğinde, şişe, ahşap kapı ve ambalaj atıkları çıkarıldı.
Antalya'da 1 Temmuz Kabotaj ve Denizcilik Bayramı dolayısıyla deniz dibi temizliği yapıldı.
Günün erken saatlerinde dalgıçlar, Erenkuş Falez Plajı’nın bulunduğu koya gitti.
Deniz polisinin de eşlik ettiği dalgıçlar, karada tüplerinin basınçlarını ölçtü, hortumları kontrol etti ve hazırlıklarını tamamlayarak kendilerini Akdeniz'in sularına bıraktı.
[Fotoğraf: AA]
Yaklaşık bir saat süren dalış sonunda, dalgıçlar deniz dibinden şişe, ahşap kapı ve ambalaj atıkları çıkardı.
Etiketler: Antalya
Son Haberler
- 19:05
- 19:00
- 18:34
- 18:29
- 18:28
Sıradaki Haber
Ege'de sıcaklıklar 40 dereceyi geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz