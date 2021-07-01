18 yaşındaki Esma'nın ilk doz aşısını hemşire annesi yaptı.

O anları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaştı.

Hemşire anne kızının ilk doz aşısını yaptı

Hemşire Meral Erdem, fotoğrafın hikayesini TRT Haber'e şu sözlerle anlattı:

"4 gün önce kızım 18 yaşına girdiği için aşı sırasının sisteme düştüğünü öğrendik. Bende aşılamada görevli olduğum için onu davet ettim, o da geldi aşılamasını yaptık, BioNTech aşısı oldu."

Meral Erdem 6 yıldır Batman'da 112 Acil Sağlık ekibinde hemşire olarak görev yapıyor. O da tıpkı diğer sağlık çalışanları gibi salgın sürecinde canla başla çalıştı.

Meral hemşireden "aşı" çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ilgisi, Meral hemşireyi çok mutlu etti.

Meral Erdem, sırası gelen tüm vatandaşlara aşı yaptırmaları çağrısında bulundu.

Bakan Koca, doktor olmak isteyen Esma Erdem'i de aralarında görmek istediğini belirtti.