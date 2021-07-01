Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan bir fotoğraf paylaştı.

Fotoğrafta hemşire bir annenin kızına koronavirüs aşısı vurduğu anlar görülüyor.

Batman'da 112 Acil Servis'te çalışan Meral hemşire, ileride doktor olmak isteyen 18 yaşındaki kızı Esma'ya aşı yaptı.

Doktor olmak isteyen kızının ilk doz aşısını hemşire annesi yaptı. Esma 18 yaşında. Annesi Meral Hanım, Batman 112 Acilde çalışıyor. Anne kızı buluşturan, yerinde aşı uygulamasında bir AVM idi. Esma, sağlık çalışanları olarak seni aramıza bekliyoruz. Hiç yabancılık çekmeyeceksin! pic.twitter.com/eaKueFiv5F — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 1, 2021

Bir AVM'de çekilen fotoğraf sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından beğenildi.

Anne kızı buluşturan, aşı uygulamasıyla ilgili Bakan Koca, Esma'ya "Sağlık çalışanları olarak seni aramıza bekliyoruz. Hiç yabancılık çekmeyeceksin" sözleriyle mesaj gönderdi.

Üçüncü doz aşılama başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından bugünden itibaren, iki doz aşısını yaptırmış olan 50 yaş ve üzeri vatandaşlar ile sağlık çalışanlarının üçüncü doz aşı randevusunu alabileceğini duyurmuştu.

BioNTech'te ikinci doz 4 hafta sonra

Bakan Koca, BioNTech aşılarıyla ilgili de herkesi ilgilendiren bir açıklama yaptı. "BioNTech aşısının ilk dozunu olan vatandaşlarımızın ikinci dozlarını 4 hafta sonra olabilecek şekilde randevu almaları uygun bulunmuştur" dedi.