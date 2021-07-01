Haber Giriş: 1 Temmuz 2021 Perşembe 09:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmara'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde
[Fotoğraf: AA]
Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık havanın hakim olması öngörülüyor. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
Bölge genelinde az bulutlu ve açık, Trakya'nın kuzeyinde ise parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.
Rüzgarın, doğu ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
İstanbul'da günün en yüksek sıcaklığı 33, Çanakkale'de 36, Kırklareli'nde 38, Kocaeli'nde ise 37 derece olacağı tahmin ediliyor.
Etiketler: Meteoroloji
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