Haber Giriş: 1 Temmuz 2021 Perşembe 08:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İzmir'de FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
İzmir'de FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında 23 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. 17 şüpheli kaldıkları örgüt evinde gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmasında, 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Hakkında yakalama kararı bulunan 17 şüpheli kaldıkları örgüt evinde gözaltına alındı.
Etiketler: FETÖ İzmir Terörle Mücadele
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