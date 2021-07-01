Haber Giriş: 1 Temmuz 2021 Perşembe 08:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da terör operasyonu: 2 gözaltı
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 4 ilçede 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 2 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, dijital materyaller ele geçirildi.
Etiketler: Terör Örgütü PKK/KCK Terörle Mücadele İstanbul
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