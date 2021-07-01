Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki tesis, 100 bin metrekare alan üzerine kuruldu. Tesis 8 bin 530 metrekarelik kapalı alana sahip.

Bin 680 büyükbaş hayvan kapasiteli 56 ve 100 küçükbaş hayvan kapasiteli 16 yeşil alan yer alıyor.

Tesiste ayrıca, 4 adet 125 büyükbaş hayvan kapasitesi ve bir adet 250 küçükbaş hayvan kesim kapasiteli mobil kesim üniteleri bulunuyor.

Mobil kesim ünitelerinde bir günde 400 büyükbaş, 250 küçükbaş hayvan kesimi gerçekleştirilebilecek.

Kurban satış ve kesim tesisinde çocukların vakit geçirebileceği oyun alanları da oluşturuldu.