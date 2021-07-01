Anadolu Caddesi Ferdi Varol Üst Geçidi yakınlarında Kadriye M. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki belediye otobüsüne arkadan çarptı.

Kazada sürücü ile Yıldız M., Nimet K. ve Abdullah G. araçta sıkıştı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılardan Kadriye M, Yıldız M. ve Nimet K, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Abdullah G. ise özel bir hastaneye kaldırıldı.

Abdullah G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.