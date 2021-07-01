Haber Giriş: 1 Temmuz 2021 Perşembe 02:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Lastiği patlayan tır kamyona çarptı
Hatay'da, lastiği patlayan tırla kamyonun çarpıştığı kazada araçlarda hasar meydana geldi.
Dörtyol ilçesi Toprakkale-İskenderun Otoyolunda, Besim Mercan yönetimindekİ klinker yüklü tırın lastiği patladıktan sonra, aynı istikamette ilerleyen Ramazan Çelik yönetimindeki kamyona çarptı.
Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda hasar meydana geldi.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol çalışmaların ardından yeniden açıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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