Haber Giriş: 1 Temmuz 2021 Perşembe 01:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan Havalimanı'nın adı değişti
Erzincan Havalimanının isminin, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı olarak değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Erzincan Havalimanının yeni ismi, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı oldu.
Etiketler: Resmi Gazete
Son Haberler
- 01:52
- 01:48
- 01:36
- 01:36
- 00:31
Sıradaki Haber
Bursa'da meyve bahçesine acil iniş yapan uçağın enkazı kaldırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz