Ankara Caddesi'nde bir lokanada annesiyle birlikte yemek yiyen iki yaşındaki çocuğun boğazına ekmek takıldı.

Durumu fark eden lokanta sahibi Murat Altındal, fenalaşan çocuğa müdahale etti. Çocuğu oturduğu pusetten çıkartan Altındal, "Heimlich" manevrasını uyguladı.

Çocuk,boğazına takılan ekmek çıkınca rahat bir nefes aldı. O anlar işyerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

"Çocuğun sağlık durumu iyi"

Yaşanan olayı anlatan lokanta sahibi Murat Altındal, "Günlük hesap işlerimizi yapıyorduk. Bir anda bebeğin annesinin çığlık sesini duydum. Ani müdahalede bulunduk. Bu konuda kendi çocuğumuzdan da tecrübemiz vardı. Bir de aldığımız ilk yardım eğitimleri sayesinde kısa sürede zaten sıkıntıyı giderdik. Annesi sanırım ekmek vermiş yemesi için. O da küçük çocuklarda geneldir, boğazına takılmış. Ani bir müdahalede bulunduk. Şükür çocuğumuz sağlığına kavuştu” dedi.