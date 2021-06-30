Haber Giriş: 30 Haziran 2021 Çarşamba 21:28Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kontrolden çıkan otomobil markete girdi
İstanbul Sarıyer'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce kaldırımda yürüyen yayaya daha sonra ise bir markete çarptı. O anlar kameraya yansıdı.
Çayırbaşı Caddesi üzerinde seyrederken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, market önündeki bir müşteriye çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan müşteri, hafif şekilde yaralandı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı.
Kaza anında market çalışanları korku dolu anlar yaşadı. Kaza sonucu marketin manav reyonunda maddi hasar oluştu.
Öte yandan kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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