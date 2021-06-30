Çayırbaşı Caddesi üzerinde seyrederken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, market önündeki bir müşteriye çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan müşteri, hafif şekilde yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Kaza anında market çalışanları korku dolu anlar yaşadı. Kaza sonucu marketin manav reyonunda maddi hasar oluştu.

Öte yandan kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.