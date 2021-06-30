Haber Giriş: 30 Haziran 2021 Çarşamba 20:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Muğla aşılamada yüzde 60'ı geçen ilk il oldu
Salgınla mücadele kapsamında hızlanan aşılama süreci devam ediyor. Bu kapsamda Muğla, nüfusunun yüzde 60'ı aşılanan ilk il oldu. İlde 324 bin 905 kişiye sadece birinci doz, 292 bin 83 kişiye de her iki doz aşı uygulandı.
Türkiye aşılamada vites yükseltti. Her geçen gün aşılanan kişi sayısında yeni rekor kırılıyor.
Rekora Muğla da dahil oldu. Kentte 324 bin 905 kişiye sadece birinci doz, 292 bin 83 kişiye ise iki doz aşı uygulandı.
Bu kapsamda Muğla, nüfusunun yüzde 60'ı aşılanan ilk il oldu.
Vaka değişim oranı
12-18 Haziran haftasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayısı Muğla'da 26,38 olarak kayıtlara geçmişti.
19-25 Haziran haftasında ise 21,48 olarak hesaplandı.
Böylece iki hafta arasındaki vaka farkı -4,90 oldu. Vaka değişim oranı ise yüzde 18,57 kayıtlara geçti.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı Muğla
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