İBB Meclisi'nin kararıyla salgın nedeniyle sağlık çalışanlarına otopark ve toplu taşıma hizmetlerini ücretsiz kullanma hakkı tanınmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte 1 Temmuz'dan itibaren sağlık çalışanlarına tanınan bu hakkın sona ereceğini açıkladı.

AK Parti grubunun ise sağlık çalışanlarına verilen ücretsiz ulaşım ve otopark imkanının 31 Aralık'a kadar uzatılmasını İBB Meclisi'ne teklif edecekleri belirtildi.

