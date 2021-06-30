Haber Giriş: 30 Haziran 2021 Çarşamba 20:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da sağlıkçılara ücretsiz ulaşım ve otopark imkanı sona eriyor
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da sağlık çalışanlarının büyükşehir belediyesine bağlı toplu taşıma araçları ile otoparklardan ücretsiz yararlanma hakkı 1 Temmuz itibarıyla sona eriyor.
İBB Meclisi'nin kararıyla salgın nedeniyle sağlık çalışanlarına otopark ve toplu taşıma hizmetlerini ücretsiz kullanma hakkı tanınmıştı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte 1 Temmuz'dan itibaren sağlık çalışanlarına tanınan bu hakkın sona ereceğini açıkladı.
AK Parti grubunun ise sağlık çalışanlarına verilen ücretsiz ulaşım ve otopark imkanının 31 Aralık'a kadar uzatılmasını İBB Meclisi'ne teklif edecekleri belirtildi.
Etiketler: İETT Koronavirüs Ulaşım
Sıradaki Haber
Hakkari'de teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz