Haber Giriş: 30 Haziran 2021 Çarşamba 19:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı
Anadolu Otoyolu Kocaeli kesiminde işçileri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Derince mevkisinde işçileri taşıyan İsmail A. yönetimindeki minibüs ile Bahri B. yönetimindeki otomobil çarpıştı.
Takla atan otomobildeki bir kişi ile refüje çarparak devrilen minibüsteki 10 kişi yaralandı.
Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaklaşık iki saat ulaşıma kapanan otoyolun İstanbul istikameti, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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