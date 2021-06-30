Haber Giriş: 30 Haziran 2021 Çarşamba 18:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de 10 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olmak suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firari hükümlü yakalandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bazı firari hükümlülerin bulunduğu adresler, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince belirlendi.
Operasyonda örgütün sözde mütevelli ve özel eğitim yapılanması içinde bulundukları tespit edilen, haklarında "örgüt üyeliği" suçlamasıyla çeşitli yıllarda kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari 10 hükümlü yakalanarak cezaevine sevk edildi.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü
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