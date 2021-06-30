Akseki-Manavgat kara yolu Gündoğmuş yol sapağı kenarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde orman yangını çıktı. Kontrol altına alınmak üzere olduğu bilgisi gelen yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. pic.twitter.com/dPExH38tUb — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 30, 2021

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, helikopterlerin de müdahale ettiği yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çaba gösteriyor.

Jandarma ekipleri, tedbir amaçlı Akseki-Manavgat kara yolunu ulaşıma kapattı.