Yarından itibaren yaklaşık 10 milyon sürücüyü ilgilendiren bir düzenleme hayata geçiyor. Taksi, otobüs, dolmuş sürücüleri belli periyotlarda psikoteknik değerlendirme raporu almak zorunda olacaklar.

Peki, psikoteknik belge şartı uygulaması nedir? Belge ne anlama geliyor? Başvurular nerelere yapılacak? Uzman Psikolog Dr. Öğretim Üyesi Hande Tasa TRT Haber canlı yayınında yanıtladı.

-Psikoteknik belge nasıl alınır?

-Belgeyi bulundurmayanlara ne ceza verilecek?



1 Temmuz’dan itibaren ticari araç sürücülerinin psikoteknik belge bulundurma zorunluluğu başlıyor. Belgeye dair merak edilenleri Uzm. Psikolog Dr. Öğr. Üy. Hande Tasa @trthaber’de cevapladı. pic.twitter.com/aXmkxVE62O — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 30, 2021

Uzman Psikolog Dr. Öğretim Üyesi Hande Tasa, sürücülerin nasıl testlere tabii tutulduğunu ve belgenin ne anlama geldiğini şöyle anlatıyor:

“Psikoteknik Değerlendirme Raporu, güvenli araç kullanmak için sürücüleri değerlendirdiğimiz bir takım testlerden oluşan bir değerlendirme raporu olarak geçer. Sürücüler güvenli olup olmadıklarını test edilmesi için dikkat, bilişsel süreçler, muhakeme, tepsi süresi gibi pek çok detaylı testlere tabi tutulurlar. Psikolog eşliğinde en az 1 saat süreyle girdikleri bu testten sonra bir de psikiyatr muayenesi için hastanelere gitmeleri gerekiyor. Hastanelerdeki muayenelerden sonra kişiler eğer uygun bulunursa psikoteknik değerlendirme raporu ölçütleri kapsamında yeterli, uygun, güvenli bir sürücü olarak değerlendirilirler."

Belgeyi almayanlara para cezası verilecek, 2 yıl trafiğe çıkamayacak

Psikoteknik belgeyi almayan sürücülere 1881 TL ceza verilecek. Sürücüler aynı zamanda 2 sene trafiğe de çıkamayacak.

Sürücüler başvurularını İl Sağlık Müdürlükleri tarafından yetkilendirilmiş, ruhsatlı Psikoteknik Değerlendirme Merkezleri’nden yapacak, psikiyatr muayenesi için de özel sağlık kurumlarına gitmesi gerekecek.

Belgeyi alan ticari araç sürücüleri 5 yıl boyunca tekrar bir muayene olmak zorunda değil.

