Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler ihbar üzerine harekete geçti.

Teknik ve fizikî takibin ardından ekipler 1 buçuk milyon lira değerindeki "Tıp Tanrısı Asklepios" isimli heykeli, bir şüphelinin satmaya çalıştığını tespit etti.

Güvenlik güçleri adresi belirledi,, zanlıyı takibe aldı. Otomobille seyir halinde olan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Aramada, zanlının satmaya çalıştığı antika heykel ele geçirildi. Şüpheli karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ele geçirilen tarihî eser ise Alanya Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.