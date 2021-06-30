Kadıköy'de cip ile otomobil çarpıştı. Savrulan, cipin çarptığı İETT durağında kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Kadıköy Bostancı Sahil Yolu'nda meydana geldi. Çağatay Ulaş'ın kullandığı otomobille Kürşat Taze'nin kullandığı araç kaza yaptı.

Kazanın etkisiyle Çağatay Ulaş'ın kullandığı otomobil, İETT durağına çarptı. Şans eseri durakta ve kaldırımda kimsenin bulunmaması nedeniyle büyük bir faciadan dönüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Araç sürücüleri ise kazayı yara almadan atlatırken, durakta hasar meydana geldi.

Polis kazaya ilişkin soruşturma başlatırken, belediye ekipleri yola sıçrayan camları temizledi.

Kaza anı kameralara yansıdı

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hızla gelen otomobil ile aracın kaza kaza yaptığı ve çevrede bulunanların olay yerine koştuğu görülüyor.