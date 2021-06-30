Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.

Rüzgarın, doğu ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.