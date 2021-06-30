Gamze Kayıkçı, bu kapıdan girdiğinde 2 yaşındaydı. Kardeşi ise henüz 9 aylıktı. 23 yıl önce geldiği bu ev onun yuvası oldu.

"Kan bağının hiçbir anlam ve önemi olmadığını ben bu ailede anladım” diyen Kayıkçı, “Önemli olan kan bağı değil anlaşabilmek, sevebilmek, birbirini sayabilmek. Biz de bunu yapıyoruz, yaptığımı düşünüyorum daha doğrusu" diyor.

Gamze ve kardeşinin yolları Tokmak ailesiyle 2 kez kesişti

Gamze ve kardeşinin kaderi Tokmak ailesiyle iki kez kesişti. İlk önce ailenin kızı Kayseri'de yaşarken 2 kardeşe koruyucu aile oldu.

10 yıllık çocuk hasreti bu iki kardeşle son bulmuştu ki ailenin bir de bebeği oldu. 3 çocuğu büyütmekte zorlandıkları için, iki kardeşi Çocuk Esirgeme Kurumuna teslim etmek zorunda kaldılar.

Ankara'da yaşayan Munise ve Kazım Tokmak çifti ise torunları gibi sevdikleri çocuklardan vazgeçemedi.

2 kardeşi öz çocuklarından ayırmadılar

Çift, 4 çocukları olmasına rağmen Gamze ve kardeşine 23 yıl önce koruyucu aile oldu. 2 kardeşi de öz çocuklarından ayırmadı.

Kazım Tokmak şu an 77, eşi Munise Tokmak ise 69 yaşında.

Koruyucu aile Kazım Tokmak, "Vicdan azabı çekmeye başladık. Rüyalarımıza girdi. En sonunda hanıma, “Her gün bu korkuyla yaşamaktansa gel gidelim dilekçemizi verelim” dedim. Koruyucu aile olarak müracaat ettik. Onay verdiler ve büyüttük. Şimdi de evlendiriyoruz, söz kestik” diye anlatıyor.

“Onları evlatlarımdan ayırt etmedim”

Munise Tokmak ise koruyucu aile bile olsa kendi evlatlarıymış gibi hassasiyet yaşadıklarını şu cümlelerle anlatıyor:

“Hasta olsalar aynı tırnaklarına bir taş değse aynı evladın gibi oluyor. Nasıl evladına üzülüyorsan ona da üzülüyorsun. Ben hiç evlatlarımdan ayırt etmedim onları. Hep içimde taşıdım."

“İyi ki bu ailedeyiz”

Gamze, koruyucu ailesini, gerçek ailesi kabul ettiğini söyleyerek, “Hayattaki en büyük şansım bu aileye gelmem kardeşimin de aynı şekilde. İyi ki bu ailedeyiz. Çok uzun zamandır zaten buradayız ve ailemiz burası bizim. Başka bir aile olarak görmüyoruz" diyor.

Tokmak çifti, koruyucu aile olmayı, çocuk sevgisi taşıyan herkese tavsiye ediyor.

Gamze de ileride bu mutluğu devlet koruması altında olan çocuklara yaşatmak istiyor.

