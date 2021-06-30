Olay geçtiğimiz Cumartesi akşamı Zeytinburnu Prof. Dr. Turan Güneş Caddesi'nde bir benzin istasyonunda yaşandı.

Benzin istasyonuna hızla giren otomobil, gazeteci Nasır Tasmanoğlu’na çarptı. Sürücü olaydan sonra hiç bir şey olmamış gibi kaçtı.

Çarpmanın etkisiyle hafif yaralanan gazeteciye benzin istasyonunda çalışanlar yardım etti. O anlar kameraya yansıdı.

Tasmanoğlu Zeytinburnu Şehit Bülent Üstün Polis Merkezi'ne giderek sürücüden şikayetçi oldu. Polis kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.