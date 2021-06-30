Haber Giriş: 30 Haziran 2021 Çarşamba 10:29Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Benzin istasyonunda yürüyen yayaya araçla çarptı
[Fotoğraf: İHA]
Zeytinburnu'nda bir benzin istasyonuna hızla giren otomobil bir kişiye çarparak kaçtı. O anlar kameralara yansıdı.
Olay geçtiğimiz Cumartesi akşamı Zeytinburnu Prof. Dr. Turan Güneş Caddesi'nde bir benzin istasyonunda yaşandı.
Benzin istasyonuna hızla giren otomobil, gazeteci Nasır Tasmanoğlu’na çarptı. Sürücü olaydan sonra hiç bir şey olmamış gibi kaçtı.
Çarpmanın etkisiyle hafif yaralanan gazeteciye benzin istasyonunda çalışanlar yardım etti. O anlar kameraya yansıdı.
Tasmanoğlu Zeytinburnu Şehit Bülent Üstün Polis Merkezi'ne giderek sürücüden şikayetçi oldu. Polis kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası Benzin
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