Hastalanınca özel bir hastaneye başvurdu. Koronavirüs teşhisi konuldu, tedavi altına alındı. 12 gün süren tedavi için ise 69 bin lira fatura çıkarıldı.

Ahmet Taşkıran, mart ayında rahatsızlanınca Üsküdar'da özel bir hastaneye gitti. Koronavirüs teşhisi konularak yatışına karar verildi. Tedavisi 12 gün sürdü. Taburcu edilirken tedavi gideri olarak 69 bin lira ödeme yapması istendi.

Sonuç alamayınca yargıya başvurdu

Taşkıran ise faturaya, salgın sebebiyle hastadan para alınamayacağına ilişkin düzenlemeyi hatırlatarak itiraz etti. Sonuç alamayınca konuyu yargıya taşıdı.

Müvekkiliyle birlikte ara buluculuk bürosuna başvurduklarını söyleyen Avukat Suat Taşkıran, yaşanılan sürecin detaylarını TRT Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Özel bir hastanede koronavirüs tedavisi gören ve hastaneden kendisine yüksek fatura çıkarılan bir vatandaş ‘devlet koronavirüs tedavisi ücretsiz olacak demişti’ diyerek mahkemeye başvurdu, hukuk mücadelesini kazandı. Olayla ilgili detayları Av. Suat Taşkıran @trthaber’e anlattı. pic.twitter.com/7xhzQ4ohhH — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 30, 2021

Avukat Taşkıran, geçen yılın mart ayında Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapılan değişiklikle acil hal tanımının yeniden düzenlendiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Bununla devlet, pandemi süresince salgın hastalığın tanım ve tedavisine yönelik yapılacak tüm tedavilerden özel hastanelerin ilave ücret alamayacağını hüküm altına almıştı. Bu sebeple özel hastanelerin salgın hastalıklar sebebiyle vatandaşlardan almış olduğu ücretlerin yasal dayanağı ortadan kaldırılıyor. Buna dayanarak ara buluculuk bürosuna başvurduğumuzda, hastane iş bu bedelin iadesini kabul edip tarafımıza ödedi."

"Karar emsal niteliği taşıyor"

Kararın emsal niteliği taşıdığını belirten Avukat Taşkıran, “Bundan sonraki davalarda söz konusu iş bu tebliğe dayalı olarak özel hastanelerin vatandaşlardan salgın hastalığın tedavisine yönelik ücret alamayacağı kuralına istinaden tüketici mahkemelerinde dava açılır. Haksız bedelin iadesi davasını açıp vatandaşlar eğer ödemişlerse söz konusu bedellerin talebini isteme hakkına sahip olacaklar" ifadelerini kullandı.