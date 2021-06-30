Haber Giriş: 30 Haziran 2021 Çarşamba 18:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de boğulma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi cankurtaran ekibi tarafından kurtarıldı.
Altınoluk Mahallesi Antandros mevkisinde denize giren Mehmet Ç. boğulma tehlikesi yaşadı.
Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin cankurtaran ekibi bölgeye ulaştı.
Ekipler, sudan çıkarılan Mehmet Ç.'ye suni teneffüs ve kalp masajı yaparak hayata döndürdü.
Olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ambulansıyla Edremit Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Mehmet Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Boğulma
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