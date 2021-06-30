Akşam saatlerinde ailesiyle birlikte misafirliğe gittikleri Esenler Mahallesi'ndeki sitenin bahçesinde oynayan 3 yaşındaki Miran Adıgüzel kayboldu.

Durumu fark eden aile, polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, AFAD ve AKUT'un desteği ile arama çalışması başlattı.

Dron desteği ile yapılan aramada her taraf didik didik arandı.

6 saat boyunca arama çalışmalarını sürdüren ekipler, çocuğu bir aracın içinde uyurken buldu.

Çanakkale’den sevindirici haber geldi. Ailesi ile misafirliğe gittiği site bahçesinde oynarken kaybolan 3 yaşındaki otizmli Miran Adıgüzel, 6 saat süren arama çalışmaları sonucu bulundu.https://t.co/NnHliOhUKy pic.twitter.com/6hWljGxPNt — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 30, 2021



