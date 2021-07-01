Haber Giriş: 1 Temmuz 2021 Perşembe 00:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da geri dönüşüm tesisinde yangın
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'da geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Elazığ Organize Sanayi Bölgesinde bulunan geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangına müdahaleye başladı. Yangın söndürme çalışmaları sürerken, polis ekipleri çevrede önlem aldı.
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