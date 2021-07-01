Haber Giriş: 1 Temmuz 2021 Perşembe 08:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Servis minibüsü devrildi: 8 yaralı
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde servis minibüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
Fabrikaya işçi taşıyan M.İ. yönetimindeki servis minibüsü, Havalimanı Kavşağı'nda kontrolden çıkarak refüjdeki ağaçlara çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle devrilen minibüsteki sürücü ile 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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