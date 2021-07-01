Haber Giriş: 1 Temmuz 2021 Perşembe 09:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
İDO'nun Adalar seferleri başladı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Deniz Otobüsleri, Kınalıada, Heybeliada, Burgazada ve Büyükada'ya seferlerini bugün itibarıyla başlattı.
İstanbul Deniz Otobüsleri'nden (İDO) yapılan açıklamaya göre, 1 Temmuz ile 5 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek Heybeliada, Kınalıada, Büyükada ve Burgazada seferleri, Kabataş ve Yenikapı iskelelerinden yapılacak.
HES kodu zorunlu
Tüm yolcular için HES kodu zorunluluğu devam edecek ve HES kodu olmadan bilet alınamayacak.
Bu arada, önlemler çerçevesinde İDO'nun tüm terminallerinde HES kodunun yolcuya ait olup olmadığı kimliklerle eşleştirilerek kontrol ediliyor.
Öte yandan yolcular, "İstanbulkart" ile ödeme yaparak sefere katılabiliyor.
Sefer saatleri ve tarifelerle ilgili "www.ido.com.tr" ve terminallerden detaylı bilgi alınabiliyor.
Etiketler: Deniz Otobüsü
Sıradaki Haber
İzmir'de FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz