Haber Giriş: 1 Temmuz 2021 Perşembe 09:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kahramanmaraş’ta işçi servisi ters döndü: 10 yaralı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Kahramanmaraş’ta kontrolden çıkan işçi servisinin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında biri ağır 10 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ta işçileri taşıyan servis aracı kaza yaptı. Olay, Kahramanmaraş-Adana yolu üzerinde yer alan havaalanı kavşağında meydana geldi.
Seyir halinde olan işçi servisi sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde yer alan ağaca çarparak, ters döndü.
10 kişi yaralandı
Kazada biri ağır 10 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan trafik ise, işçi servisinin kaldırılmasıyla tekrar normale döndü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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