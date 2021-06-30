Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

İlk doz aşısını olan vatandaşlarımızla ikinci doz aşı zamanı gelen vatandaşlarımızın takvimleri birleştiğinde günde 1,5-2 milyon dolaylarında aşı yapıyor olacağız. Aşılarımızı ne kadar erken dönemde olursak milletçe salgından o derece erken kurtulmuş olacağız. Aydınlık yarınların bizim olduğunu artık hepimiz görüyoruz.

Bildiğiniz gibi koronavirüs bir RNA virüsü ve çok kolay mutasyona uğruyor. Eldeki aşılar mutasyonlara karşı da belirli seviyelerde koruyucu görünüyor. Ancak mutasyonlara fırsat vermeden aşılamayı tamamlamak salgını durdurabilecektir. Delta varyantının yayıldığı ülkelerden aşılamanın da yüksek seviyede olduğu yerler var. Bu durum bizi uyarıyor ve aşı olmada acele etmeye davet ediyor.

Aşılamada yeni adım

2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile sağlık çalışanlarımız yarından itibaren istedikleri aşı ile üçüncü doz aşılarını olmak üzere randevu alabileceklerdir. Üçüncü doz aşının hangi aşı türü ile olduğunun herhangi bir kısıtlaması ya da önceliği yoktur.

Vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız ilk iki dozda hangi aşıyı yaptırmış olurlarsa olsunlar üçüncü doz olarak istedikleri aşıyı olabilirler. Bu konuda tercih sizlere aittir. Gönül rahatlığı ile istediğiniz aşıyı üçüncü doz olarak yaptırabilirsiniz.

#SONDAKİKA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile sağlık çalışanlarımız yarından itibaren istedikleri aşı ile 3. doz aşılarını olmak üzere randevu alabileceklerdir.https://t.co/hsJPZX1NDt pic.twitter.com/kYzespoiit — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 30, 2021

Hastalığın üzerinden 6 ay geçtikten sonra aşı hakkı tanımlanıyordu, bugünden itibaren bu süre üç aya indirilmiştir. Hastalığı geçirmiş olan vatandaşlarımız hatırlatma dozu olarak aşıyı hastalığın üzerinden 3 ay geçtikten sonra olabileceklerdir. Bu durumun mevcut antikor seviyesini ve koruyuculuğu önemli ölçüde artıracağı değerlendirilmiştir.

İki doz arası süre 4 haftaya indi

Elde edilen yeni veriler ışığında BioNTech aşısının ilk dozunu olan vatandaşlarımızın ikinci dozlarını 4 hafta sonra olabilecek şekilde randevu almaları uygun bulunmuştur.

#SONDAKİKA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: BioNTech aşısının ilk dozunu olan vatandaşlarımızın 2. dozlarını 4 hafta sonra olabilecek şekilde randevu almaları uygun bulunmuştur.https://t.co/hsJPZX1NDt pic.twitter.com/4w18n22swn — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 30, 2021

Aşıya karşı olmayan ama aşı olmakta tereddüt eden vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Siz tereddüt eder ve geri durursanız bir kişi eksik kalacağız ve her bir eksiğimiz bizi toplumsal bağışıklık hedefimize ulaşmakta geciktirecektir. Aşıyı olan vatandaşlarımız olumlu tecrübelerini paylaşarak tereddüt yaşayan vatandaşlarımızı rahatlatmalı. Emin olunuz, salgın koşulları altında geliştirilen tüm aşıları büyük bir hassasiyet ve titizlikle inceleyerek ülkemize getiriyor ve kullanıma alıyoruz. Bizler sizin adınıza bu tereddüdü yaşayıp ikna olduk ve inandığımız aşıları ülkemizde kullanıma sunduk.



