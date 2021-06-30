Haber Giriş: 30 Haziran 2021 Çarşamba 18:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na dava
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında partisinin grup toplantısındaki sözleri nedeniyle, 500 bin liralık tazminat davası açtı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 29 Haziran'daki TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmasından ötürü dava açtı.
Erdoğan, kişilik haklarına saldırı kastıyla ağır hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle açtığı davada Kılıçdaroğlu'ndan 500 bin lira tazminat talebinde bulundu.
Dava, Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açıldı.
Etiketler: CHP Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika
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